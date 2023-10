Science et Société. La Fondation Science et Cité encourage depuis 25 ans le dialogue entre scientifiques et citoyen-nes. Son directeur Philipp Burkard nous parle de ses projets innovants dans les trois régions linguistiques du pays, aussi bien avec des enfants, qu’avec des adultes. Il évoque encore cette plateforme au service de la communication scientifique en Suisse, notamment au travers du congrès „ScienceComm“, organisé le 2-3.11.2023 à Berne.