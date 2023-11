PODCAST Celles qui restent – Violences conjugales –

Sarah Gay-Balmaz met des mots sur l’indicible et le silence qui entourent les violences conjugales dans le podcast documentaire „Celles qui restent“. On lève le voile sur ce récit intimiste avec son autrice. Podcast disponible sur les plateformes d’écoute. Contenu sensible, mais thème nécessaire.