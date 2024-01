Leurs récits individuels racontent des histoires collectives, des petits pas vers le changement, de grands projets avec peu de moyens et beaucoup de cœur. Celles et ceux qui ont pris le micro en 2023 ont fait bouger les lignes dans le monde de la culture, de la santé, de l’égalité toujours avec la même verve communicative. Retrouvez leurs choix musicaux dans notre best of 2023!

Playlist:



Maud Paquis – Morphée

Colin Hay – Overkill

Vivir Quintana – Canción Sin Miedo

Chloé – Combien de temps

Nina Simone – Mississippi Goddam

Louise Attaque – Ton invitation

Hades, Patricia Venegas – Exilés

Baby Volcano – Kill Tu Ego

Mon Everest (feat. Marina Kaye)

France Gall – Résiste