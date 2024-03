Fanny Anderegg a plus d’une cordes à son arc pour tisser des mélodies et faire vibrer les chœurs. Elle dirige la suite musicale « Utana Ajadi – Chansons pour nos rêves », tirée d’une légende Cherokee, qui célèbre notre rapport à la nature et au vivant dans un spectacle et livre, vernis le dimanche 3 mars à la Maison Farel de Bienne.

Playlist

19:04 Ben Mazué – J’arrive

19:14 Camille – Ta douleur

19:25 China Moses – Running

19:35 L’HORÉE – Ahed

19:49 Mos Def – Supermagic

19:55 Barbatuques – Baiana

19:59 Roman Nowka’s Hot 3, Stephan Eicher – Hemmige