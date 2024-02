Alors que l‘Institut littéraire suisse vous donne rendez-vous les 20 et 21 février pour ses portes ouvertes à Bienne, Romain Buffat, écrivain yverdonnois et assistant dans cette maison, nous lit des extraits de son deuxième roman Grande-Fin et nous dévoile son processus d’écriture et ses inspirations.

Playlist

19:04 Mobb Deep – Survival of the Fittest

19:07 Bleachers, Bruce Springsteen – chinatown

19:28 Bruce Springsteen – Reason to Believe

19:42 Faber, Sophie Hunger, Dino Brandāo – Derfi di hebe

19:56 The Clash – The Magnificent Seven