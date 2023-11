OG Florin zu Gast

OG Florin in the House! Mit seinem neuen Album „Ily<3“ im Gepäck kam er zu uns ins RaBe-Studio! So wurde das RaBe zum Treffpunkt für Liebe!

Unsere Hosts, Tinu, Tobi und Fabio empfingen ihn mit offenen Armen.

Im Vordergrund stand natürlich sein neustes Werk aber wir haben in den tiefen des Internets noch alte Perlen von OG Florin gefunden und gespielt neben diesen wurde auch noch Sound von vergangen Alben gespielt! Munter stellte sich Florin unseren Fragen im Interview!

Ganz viel I love you Vibes waren im Studio spürbar.