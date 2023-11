Greis bei Gschächnütschlimmers

Unsere Hosts Stephan, Tinu, Tobi & Fabio begrüssten am Freitag 24.11.2023, Greis im Studio.

In diesem Sinne, Greis in the House! Müssen wir ihn noch gross vorstellen? Wir glauben nicht!

Er kam nicht mit leeren Händen zu Besuch, mit im Gepäck eine neue Single, Imposteur, die zweite Single vom kommenden Noti Wümié Album welches 2024 erscheinen wird. Als wäre das nicht schon genug gibt es noch eine Live-Performance aka Boxkampf & ein Medley!

Gschächnütschlimmers deine Rap-Sendung auf Radio RaBe. Jeden Freitag von 20-22:00! Tune in <3