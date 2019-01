Eric Dolphy revisited– DO 31. Januar 2018, 23:00-24:00  

DO 31. Januar 2018, 23:00-24:00

Crisscross…Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

Musical Prophet: The Expanded 1963 New York Studio Sessions ist der Titel einer neuen CD- oder LP-Sammlung von teilweise unveröffentlichten Studioaufnahmen Eric Dolphys (1928-64). Dies ist Anlass eines kleinen Querschnitts der wenigen Jahre, in denen der früh verstorbene Multiinstrumentalist und Stilschöpfer Aufnahmen machte. Ein Wiederhören mit Dolphy in eigenen Gruppen und zusammen mit Charles Mingus, John Coltrane und George Russell.

