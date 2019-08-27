Klangbecken
first at the scene - bordeaux lip
Über die Sendung

Crisscross…Jazz kreuz und verquer

Links
Sendungsmachende
Jürg Solothurnmann
Nächste Sendungen
  • Do, 29.8., 23:00 - 0:00
  • Do, 12.9., 23:00 - 0:00
  • Do, 26.9., 23:00 - 0:00
  • Do, 10.10., 23:00 - 0:00
  • Do, 24.10., 23:00 - 0:00
  • Do, 7.11., 23:00 - 0:00
  • Do, 21.11., 23:00 - 0:00
  • Do, 5.12., 23:00 - 0:00
  • Do, 19.12., 23:00 - 0:00
  • Do, 2.1., 23:00 - 0:00
Sendungsportrait
Sendung

Crisscross

·

CD-News – DO 29. August 2019

DO 29. August 2019, 23:00-24:00
Crisscross…Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann
Im Focus: CD-News

HARVEY DIAMOND / DOMENIC LANDOLF/ ARNE HUBER/ JORGE ROSSY: IT COULD HAPPEN TO YOU (Klactovee) – OGJB QUARTET (OLIVER LAKE/ GRAHAM HAYNES/ JOE FONDA/ BARRY ALTSHUL): BAMAKO (TUM) – ERIC PLANDÉ/ BRUNO ANGELINI: BLACK MOON (Cristal) – JAMIE SAFT QUARTET: HIDDEN CORNERS (Rare Noise) –  JAMIE SAFT/ STEVE SWALLOW/ BOBBY PREVITE: YOU DON’T KNOW THE LIFE (Rare Noise) – JORRIT DIJKSTRA/ BENOÎT DELBECQ/ JOHN HOLLENBECK: LINGER (Driff) – PANDELIS KARAYORGIS TRIO: POOLS (Driff)