Aktuelle CDs Schweiz – DO 04.Juni 2020

DO 04.Juni 2020, 23:00-24:00

Crisscross…Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

Aktuelle CDs Schweiz

ALY KEÏTA/ JAN GALEGA BRÖNNIMANN/ LUCAS NIGGLI: KALAN TEBAN (Intakt) – ROBERT MORGENTHALER/ URS RÖLLIN/ TANER RUBEN: MISTER Z (Between the Lines) – OMRI ZIEGELE TOMORROW TRIO: ALL THOSE YESTERDAYS (Intakt) – LAURA SCHULER QUARTET: METAMORPHOSIS (Veto) – VINCENT GLANZMANN/ GERRY HEMINGWAY: COMPOSITION O (Sluchaj Fondation) – RAFAEL SCHILT/ WILLIAM EVANS/ BÄNZ ÖSTER/ GERALD CLEAVER: UNDULATION (Klactovee Edition)