Über weisse Privilegien & wichtige Stimmen

Eine etwas nachdenklichere, intensivere Donnschtimorge-Sendung. Es ist eine Zeit, in der mir meine Privilegien auf unterschiedlichste Art und Weise sehr bewusst sind. Und nicht bewusst genug sein können. Wie gehe ich als weisse Frau damit um, dass ich zu einem grossen Teil Musik von BIPOC (Black/Indigenous People of Color) spiele – und wie mache ich das sichtbar? Wie spreche ich als nicht betroffene Person über Rassismus? Wie kann ich Menschen, welche von Rassismus betroffen sind unterstützen?

Ich habe oft Mühe, meine Gedanken zu mir wichtigen Themen zu äussern. Oft fehlt mir der Mut, oft habe ich einen riesen Respekt davor, dem Thema oder den betroffenen Menschen nicht gerecht zu werden.

Von ihren Erlebnissen zu schildern, überlasse ich lieber von Rassismus betroffenen Menschen, weswegen ich einzelne Teile aus Hörbüchern von Tupoka Ogette und Alice Hasters vorgespielt oder Texte von entsprechenden Blogs weitergegeben habe (Blog ‚Wir müssten reden‘). Ich danke den Verfasserinnen für ihre unglaubliche Arbeit!

>>>> nachzuhören gibt’s die Sendung HIER

Auf bald & Merci!

Nädlä

RaBe-Beiträge zum Thema Rassismus gibt’s z.B. auch hier (Liste nicht abschliessend):

Polyphon vom 3. Juni -Proteste gegen Polizeirassismus, Integrationszwang durch Asylcampisolation, Gewaltaufrufe wegen antisemitischer Hetze

Subkutan – Rassismus, wie weiter?

Zack – Dein feministisches Radio – Time to leave Happyland, Folks (Beitrag zu Tupoka Ogette)

Tracklist

Yazmin Lacey – Morning Matters

Jonny Nash & Suzanne Kraft – Time, Being

Kelsey Lu – Morning After Coffee

Joseph Shabason – Broken Hearted Kota

A labaster Deplume – Whisky Story Time

Broadcast – Echo’s Answer

Sun Kil Moon – Early June Blues

Celeste – Ugly Thoughts

Ibeyi – River

Morbo y Mambo – Camille

Connie Constance – Grey Area

The Durutti Column – Otis

Jay Som – Get Well

Alice Hasters – Was weisse Menschen nicht über Rassismus hören wollen aber wissen sollten, Teil 1-3

Okay Kaya – Ascend and Try Again

Kojaque, Kean Kavanagh – Eviction Notice

Deerhoof – Midnight, The Stars and You

Chicarica – Papayas

Arto Lindsay – Seu Pai

30/70 – Steady Hazin‘

Hana Vu – Crying on the Subway

Tortoise – At Odds With Logic

Wilma Archer, Amber Mark – Like A Hunger

Sudan Archives – Green Eyes

Ego Ella May – Give a Little

Fémina – Brillando

Cate Le Bon – Are You With Me Now?

Kilo Kish – Collected Views from Dinner

Lido Pimienta – Agua

Cosmo Pyke – Great Dane

Tupoka Ogette – EXIT RACISM, Teil 1-3

Cornelius – Dear Future Person