DO 18.Juni 2020, 23:00-24:00

Crisscross…Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

Trouvaillen & Reissues

STAN GETZ QUARTET LIVE AT THE VILLAGE GATE NOV. 26 1961 (Verve) – JOHN COLTRANE: BLUE WORLD (Impulse) – MARION BROWN: CAPRICORN MOON TO JUBA LEE REVISITED (Hat Hut) – JIMMY GIUFFRE 3: GRAZ LIVE 1961 (Hat Hut) – JOHNNY GRIFFIN & EDDIE LOCKJAW DAVIS: LIVE AT THE PENTHOUSE (Reel-Real) – ANTONY BRAXTON: QUARTET: DORTMUND 1976 (Hat Hut) – MISHA MENGELBERG: TWO DAYS IN CHICAGO (Hat Hut)