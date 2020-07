DO 16. Juli 2020, 23:00-24:00

Crisscross…Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

CD-Aktualitäten

RATKO ZJACA NOCTURNAL FOUR: LIGHT IN TH WORLD (In & Out) – RAIN SULTANOV: INFLUENCE (Ozella Music) – JEFF COSGROVE/ JOHN MEDESKI/ JEFF LEDERER: HISTORY GETS AHEAD OF THE STORY – WILLIAM PARKER‘S THEMES (Grizzley Music) – IVO PERELMAN/ MATTHEW SHIPP: AMALGAM (Mahakala Music) – WHIT DICKEY TRIO: EXPANDING LIGHT (Tao Forms) – ANDREAS WILLERS 7 OF 8: THE GOLDMAN VARIATIONS (Jazzwerkstatt)