Mingus: The Black Saint – DO 13.August 2020

DO 13.August 2020, 23:00-24:00

Crisscross…Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

Charles Mingus: The Black Saint and the Sinner Lady (1963) and more

The Black Saint and the Sinner Lady ist eine der besten Orchestrierungen eines Komponisten in der Jazzgeschichte. Charles Mingus (1922-79) hat das sechsteilige Ballett bewusst als sein Magnum-Opus entworfen, und es ist ebenso eine Analyse seiner eigenen gequälten Psyche wie ein konzeptionelles Stück über Liebe und Kampf der Afro-Amerikaner. Das Werk schwankt zwischen vielen Emotionen, aber entpuppt sich bald als Meisterwerk mit einer reichen, vielschichtigen Textur und bunten Klangfarben, die mit der Liebe zum Detail eines Malers benutzt wurden… Möglicherweise Mingus‘ brillantester Moment.