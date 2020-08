Räume für Kunst: Saisoneröffnung Berner Galerien

Dieses Wochenende findet die Saisoneröffnung der Berner Galerien statt, organisiert vom Verein Berner Galerien. Wir sprechen mit dem Künstler Christian Grogg, der in der Galerie DuflonRacz ausstellt, über seine Ausstellung Sommerhaus/Winterhaus. Auch zu Gast ist Barbara Marbot, Galeristin in der Galerie da Mihi und Präsidentin des Vereins Berner Galerien. Sie gibt einen Einblick in das Leben als Galeristin und ihren Verein.

Daneben gibt es wie gewohnt freshe Synthwave-Releases, und Kusi hat audio-Täuschungen dabei.