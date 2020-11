Crisscross 121 ..Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

Tim Berne’s Snakeoil – Angelique Sanchez/ Marilyn Crispell – Dan Weiss Starebaby



TIM BERNE‘S SNAKEOIL: THE DECEPTIVE 4 / LIVE (2010/2017) – ANGELICA SANCHEZ/ MARILYN CRISPELL: HOW TO TURN THE MOON (2019) – DAN WEISS STAREBABY: NATURAL SELECTION (2019)