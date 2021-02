Speakers‘ Corner by RaBe

RaBe fliegt mit einem on Air-„Speakers‘ Corner“ zu Dir nach Hause und liefert laute Stimmen gegen Fremdenfeindlichkeit. Verbring mit uns deine Mittagspause, denn unsere Gästeschar bietet dir dafür kühne Reden, Spoken Word und beste Musik.

Von Montag 22.03. bis Samstag 27.03. jeweils 12 bis 14 Uhr.

Programm:

22.3. // Host: Louise Graf (ex Louise on Air) // zu Gast: Pamela Mendez mit einem Beitrag über kulturelle Aneignung in der House Music

23.3. // Host: Livia Schambron und Flurina Peyer (ex Subkutan) // Thema: Institutioneller Rassismus im Schweizer Asylsystem und Struktureller Rassismus an Hochschulen // Gäste: Natascha Flückiger (SUB) und Şevîn Batû.

24.3. // Host: Steven Götz (Amplifier) // Gäste: Isabelle Logovi, Rose Marie Doblies und Kay Wieoimmer mit einer Stunde „Poetry of Color“

25.3. // Host: Mahtab Aziztaemeh (vox mundi) // Themen: Wie diskriminierend ist die deutsche Sprache?, Situation in Rückkehrzentren in der Corona-Zeit, Zugang zu Bildung und Arbeitsmarkt für Geflüchtete, Comedy gegen Rassismus // Gäste: Carla Schär, Anna Butan, Rahim Mohammadzade, Saeed Farkhonde

26.3. // Hosts: Speedee, Sanchez und Remy (Freitag Morgen und Selectors‘ Choice) // Thema: Rassismus im Reggae und Hip Hop

27.3. // Hosts: Melissa und Nadja (Dienstag und Donnerstag Morgen) // Gast: Keembara

Das ganze Programm der Aktionswoche findest du unter berngegenrassismus.ch