CD-Aktualitäten Schweiz – DO 8. April 2021

DO 8. April 2021, 23:00-24:00

Crisscross 130 ..Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

CD-News

SILVIO CADOTSCH/GABRIEL DALVIT u.a.: APPLE TREE (Klaktovee Edition) – MARCO VON ORELLI: THE UNASKED ANSWER (Hat Hut/ezz-thetics) – URS BLÖCHLINGER REVISITED: HARRY DOESN‘T MIND (LEO Records) – PAUL LOVENS/ FLORIAN STOFFNER: TETRATNE (Hat Hut/ezz-thetics) – ALEX HENDRIKSEN/ FABIAN GISLER: THE SONG IS YOU (Hat Hut/ezz-thetics) – JOE FONDA/ MARKUS GSELL: A .LONG TRIP, A SMALL STEP (Unit Records) – MATTHIAS RÜEGG: SOLITUDE DIARIES (Lotus Records)