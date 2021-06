Emotionen mit Against the Void / Ernsthafter Spass mit Prix Garantie

Seit 2019 sind Miles, Selina und Christophe als Against the Void (Dunkler, poetischer Pop) unterwegs. Mit ihrer Musik wollen sie Emotionen hervorrufen und Menschen berühren, wie sie im Interview erklären und mit Beispiele aus ihren Bandraum-Konzerten unterstreichen. Mit ihnen sprachen wir über die vergängliche Bedeutung von Musik (und ihrer Musik) in unserer Zeit.

In der Sendung spielten sie live die drei Songs „She“, „Love Myself for Loving You“ und „See It Through“. Ein Album ist in Plaung, wird bald aufgenommen und wird dann hoffentlich im 2022 erscheinen.

Im Mai 2021 haben Prix Garanti (Abgrund-Pop auf Mundart) ihre erste EP „Nüt isch guet u aus isch scheisse“ in einem Schnellverfahren veröffentlicht. Mit Maxi, Noah, Kevin und Milena sprachen wir darüber, warum die Kunst das politische System übernehmen sollte, wie plötzlich aus Spass eine gewisse Ernsthaftigkeit entsteht und darüber, wie sie selbst ein bisschen von ihrem Erfolg überrumpelt wurden.

In der Sendung spielten sie die drei neuen Songs „Second Hand“ (ein dem Lorrainequartier gewidmetes Lied), „Ufeflüge“ und „Auti Ching“. Ein weiterer Tonträger ist in Planung und auch Konzerte sind geplant, unter anderem am Samstag, 9. Juli 2021 im Gaskessel (Wenn sie denn jetzt endlich zugesagt haben …).

Sendung verpasst? Hier kannst du sie nachhören: Radieschen-Sendung vom 24. Juni 2021