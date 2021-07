25 Jahre RaBe, 25 Jahre klipp+klang, 10 Jahre Radio loco-motivo Bern. Drei Jubiläen, drei Institutionen, drei Protagonistinnen. Magdalena Nadolska, zuständig für Projekte und Fundraisin bei RaBe, Liselotte Tännler, Initiantin und Leiterin der Radioschule klipp+klang, Rahel Stuker, Geschäftsführerin der Interessengemeinschaft Sozialpsychiatrie igs, treffen sich am runden Tisch bei Peter, bereit zum TRIALOCO. Was gibt’s zu feiern? Was zu erzählen? Und – warum jubiliert man überhaupt? Mittwoch, ... >