Was heißt es an einer bipolaren Störung erkrankt zu sein? Wie kann man lernen, damit umzugehen?

Früher wurde diese Diagnose als Manisch-Depressives Kranksein beschrieben.

Unser Live-Gast Professor Dr. med. Thomas Jörg Müller, Ärztlicher Direktor an der Privatklinik Meiringen gibt Auskunft.