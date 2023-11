Alt werden: Freud oder Leid?

Im Trialog bei Radio loco-motivo diskutiert Christian mit seinen 3 Gästen die entscheidende Frage, ob alt und immer älter werden auch Schritt hält mit der Lebensqualität.

Alt werden kann eine Herausforderung sein: Körper und Geist angeschlagen, von Familienmitgliedern verlassen, das ehemalige Zuhause aufgegeben, keine beruflich-privaten Herausforderungen mehr. Wie können wir diesen letzten Lebensabschnitt dennoch kreativ leben, aktiv gestalten und wirklich geniessen?

Was tun Institutionen in der Schweiz dafür, die Lebensqualität im höheren Alter zu fördern? Was können wir selbst tun, um uns auf das Leben im Alter ganz bewusst vorzubereiten und um den Lebensabend so zu gestalten, dass wir körperlich und seelisch fit bleiben?

Zu Gast sind:

Prof. Dr. med. em. Dr. h.c. Luc Ciompi, Facharzt f. Psychatrie/Psychotheapie

Stefano Corona, Geschäftsleiter Rüttihubelbad, Walkringen

Peter Burri-Follath, Leitung Kommunikation, Pro Senectute Schweiz