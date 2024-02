Neustart auf der Alp

Wenn eine Frau mit psychischer Einschränkung 20 Jahre in sozialtherapeutischen Institutionen

gelebt hat, dann ist der Wechsel in eine familienähnliche Struktur eine gewaltige Herausforderung

– sogar dann, wenn dieser Wechsel einem Wunsch der betreffenden Frau entspricht.

Karin, die Tochter unseres Redaktionsmitglieds Peter, hat diesen Sprung gewagt – und er hat sich

in vielfacher Weise gelohnt. Die Beteiligten erzählen Peter im Gespräch, wie und warum diese

Veränderung zustande gekommen ist, was die Schwierigkeiten waren und warum alle Beteiligten

heute an dieser ganzen Veränderung Freude haben.

Weiter hört ihr unser neues Redaktionsmitglied Yamy. Jean-Pierre und Adi befragen sie über ihre

verschiedensten Lieblingsdinge.