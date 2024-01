Momente mit Musiker Peter Reber

Zum Auftakt des Jahres 2024 starten wir unsere Serie «Momente» – eindrückliche Schnappschüsse aus dem Leben interessanter Persönlichkeiten. «Momente» ist eine Co-Produktion von Radio loco-motivo und der Zeitschrift Leben & Gesundheit.

Zu Gast bei Christian im Studio ist Liedermacher und Sänger Peter Reber. Reber berichtet über einen der brisantesten Momente in seinem Leben, als mitten auf einer Atlantik-Überquerung mit seinem Segelboot «Cindy» ein Hurrikan nahte. Auch über andere bewegende Momente in seiner musikalischen Karriere und mit seiner Familie spricht Christian mit ihm.

Weiter stösst Peter von der Redaktion in seiner Rubrik «Bärndütsch» auf eine rätselhafte Walliser Postkarte.