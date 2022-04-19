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Istanbul à Facette (Original Mix) - Bozart
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Crisscross…Jazz kreuz und verquer

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Jürg Solothurnmann
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Crisscross

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CD-News – DO 21. April 2022

DO 21. April 2022, 23:00-24:00 , 23:00-24:00
Crisscross 156 – Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann
CD-News
KURT ELLING: SUPERBLUE (Edition Records) –    GORDON GRDINA‘S HARAM & MARC RIBOT: NIGHT‘S QUIETEST HOUR (AGB Records) –    GORDON GRDINA: ODDLY ENOUGH – THE MUSIC OF TIM BERNE (AGB) –    JOSH SINTON: b. (FIP Recordings) –    MARK TURNER: RETURN FROM THE STARS (ECM) – AVISHAI COHEN: NAKED TRUTH (ECM) –   Bo van de Graaf & CYCLE: JIN-BREBL-CONCERT (ICDisc NL)