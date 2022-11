Crisscross – Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

US CD-News

MIGUEL ZÉNON: MUSICA DE LAS AMERICAS (Miel Music) – JON IRABAGON: RISING SUN (Irabbagast) – DAVE DOUGLAS QUINTET: SONGS OF ASCENT BOOK 1, DEGREES (Greenleaf) – JOSH SINTON: STEVE LACY‘S BOOK OF PRACTICIONERS, VOL.1, H (FIP) – JOSH SINTON‘S PREDICATE QUARTET: FOUR FREEDOMS (FIP) – JASON YEAGER SEPTET: UNSTUCK IN TIME, THE KURT VONNEGUT SUITE (Sunnyside)