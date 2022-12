Auf der Bühne – hinter der Bühne

Singen Sie gern? An Weihnachten in der guten Stube? In einem Chor? Oder lieber heimlich unter der

Dusche? Es gibt Menschen, die singen auf grossen Bühnen berühmte Opern. Zum Beispiel die

Walküre von Richard Wagner im Stadttheater Bern. Dann gibt es Menschen, die stehen auf Bühnen,

um als Schauspieler:in Menschen zu begeistern. Oder sie warten ungeduldig auf ihren Einsatz am

Filmset für den Tatort. Bei Radio loco–motivo sind die Opernsängerin Claude Eichenberger und die

Bühnen– und Filmschauspielerin Kornelia Lüdorff zu Gast. Christian wird den beiden so manches

Geheimnis entlocken