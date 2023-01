DO 26. Januar 2023, 23:00-24:00

Crisscross 173 – Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

CD-News – Jazzed-Up Blues & Folked-Up Jazz

AVRAM FEFER QUARET: TESTAMENT – Clean Feed – ROXANA AMED: UNÀNIME – Sony Music – LISBON UNDERGROUND MUSIC ENSEMBLE: LAS CALIFORNIAS – Clean Feed – ETHAN PHILION: MEDITATIONS ON MINGUS – Sunnyside – DOUG WAMBLE: BLUES IN THE PRESENT TENSE – Halcyonic