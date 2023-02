CDs Schweiz international – Donnerstag 26. Februar 2023

DO 26. Februar 2023, 23:00-24:00

Crisscross 175 – Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

CDs Schweiz international

STEPHAN ATHANAS CONTEMPARABIC ENSEMBLE: TABARKA BLUES (Switzerland Prod.) – WHO TRIO: STRELL – THE MUSIC OF BILLY STRAYHORN & DUKE ELLINGTON (CleanFeed) – MATTHIEU MAZUÉ/ XAVER RÜEGG/ MICHAEL CINA: CORTEX (Unit Records) – MATTHIEU MAZUÉ TRIO: WE STAY STILL (Jazzdoor Series) – URS LEIMGRUBER/ JACQUES DEMIERRE/ BARRE PHILLIPS: LAST CONCERT IN EUROPE AT THE SPACE LUCERNE (Jazzwerkstatt) – JÜRG SOLOTHURNMANN/ JOSEP-MARIA BALANYÁ: NATURAL BORN STRUCTURES (Creative Works)