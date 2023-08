Jazz Festival Willisau 2023 – Donnerstag 24. August 2023

DO 24. August 2023, 23:00-24:00

Crisscross 188 – Jazz kreuz und verquer

Das Jazz Festival Willisau 2023 – eine Vorschau

Auch nach 58 Jahren nach seiner Gründung 1975 ist das Jazz Festival Willisau am Pulsschlag der Entwicklungen. Darum hat es lugischerweise auch einen anderen Charakter als in in den 1970er und 80er Jahren. Damals ging es um die oft erstmalige Präsentation neuer stilprägender Amerikaner und Europäer. Diese werden nun von jüngeren Generationen abgelöst. Mit Jazz-Akademien überall ist das handwerkliche Niveau international gestiegen und die Mentalität anders. Alles ist pluralistisch besetzt und interkontinental vernetzt. Aber einige beginnen wieder von ganz vorne. Ganz sachte. So präsentiert Willisau 2023 Free Jazz und Pop Jazz. Ethnischer Jazz und Free Music. Und kaum Benambares. Mit Dave Douglas und Meshell Ndegeocello fehlt die US-Prominenz nicht. Aber Schweizer und speziell Innerschweizer geben den Ton an. Und die jungen Frauen sind im Kommen! Mit elf Tonbeispielen.

