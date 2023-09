DO 7. September 2023, 23:00-24:00

Crisscross 189 – Jazz kreuz und verquer

Intakt aktuell – und Billy Brooks (1943-2023)

CHRIS SPEED TRIO: DESPITE OBSTACLES (Intakt) – FRITZ PAUER: WATER PLANTS (EGO, 1977) – STEMESEDER LILLINGER: UMBRa (Intakt) – MICHAEL FORMANEK ELUSION QUARTET: AS THINGS DO (Intakt) – LUCAS NIGGLI TENTET: PLAY! (Intakt) – DAVID VIRELLES WITH BEN STREET UND ERIC McPHERSON: CARTA (Intakt)