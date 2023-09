In unserer nächsten Sendung wird es wieder etwas ernster: Wir werden wieder zu viert moderieren, mit Infobeitrag und Diskussion. Und zwar zum Thema Sexarbeit. Dabei werden wir besprechen, warum Sexarbeit tabuisiert wird, wie es mit Sexarbeit in der Schweiz aussieht und wie sie sich im Laufe der Zeit entwickelt hat. Über Sexarbeit kann man soooooooo viel sagen. Wir müssen uns aber natürlich begrenzen, denn auch Musik darf in unserer Sendung nicht fehlen. Fazit: Vergesst nicht am 17. Oktober um 20 Uhr RaBe einzuschalten!