Wir nähern uns schon wieder unserer nächsten Sendung! Diese wird am 12. Dezember stattfinden; Vergesst also nicht um 20 Uhr das Radio einzuschalten. Wir werden dieses Mal über das Militär in der Schweiz sprechen, informieren und diskutieren. Ausserdem dürfen wir euch endlich wieder ein Interview anbieten hehe