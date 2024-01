Wier si 2024 u Bärnteens bietet öich o das Jahr qualitativs radio:)) Au 4 wuche simmer zumema usgwäuhte Thema live on Air.

Di nächschti sändig gfünnt am 6. Februar statt; wier wärde über Verhüetig rede. Öppis wo vor allum für jungi erwachsnigi sehr interessant chenti si… Zziu isch nit a schulektion z’haute, sondern über z’Thema zdiskutiere, zlehre und nazdeiche. Auso schautet am dsischtig 6. Februar am 8i i, so dass der üs ja nit verpasset!!