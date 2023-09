Mord im RaBe-Studio

Heyhey, BernTeens bietet euch heute eine ganz besondere Art von Sendung an: Wir veranstalten ein Krimidinner! Victor und Laurie haben eine Story geschrieben, Gael und Jule werden mit zwei Studiogästen herausfinden müssen, wer den Mord begangen hat. Warum ist Rony gestorben? Wie ist Rony gestorben? Was war das Motiv? Das Konzept eines Krimidinners ist parallel zur Ausführung zu essen:)) Wobei wir es relativ simpel halten: we are Team Pizza.

Also schaltet heute Abend um 20 Uhr ein, rüstet euch mit irgendetwas Essbarem aus und ratet mit!!