Im Focus: Streicher – Donnerstag 19. Oktober 2023

DO 19. Oktober 2023, 23:00-24:00

Crisscross 192 – Jazz kreuz und verquer

Im Focus: Streicher

YANNICK DELÈZ STRING 5TET (Claves Records) – FRANCESCO GUERRI: SU MIMMI NON SI SPARA! (Rare Noise Records) – MICHAEL BLAKE: DANCE OF THE MYSTIC BLISS (P&M Records) — MICHAEL BISIO/ TIMOTHY HILL: INSIDE VOICE, OUTSIDE VOICE (Origin Records) – QUINSIN NACHOFF: STARS AND CONSTELLATIONS (Adhyaropa Records) – MARK DRESSER: TYNES OF TIMES (Pyroclastic Records )