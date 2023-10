In Memoriam Carla Bley – DO 2. November 2023, 23:00-24:00

Crisscross 193 – Jazz kreuz und verquer

In Memoriam Carla Bley

Ein klingender Nachruf für die Pianistin, Organistin, Komponistin und Arrangeurin Carla Bley, die am 17. Oktober 87-jährig verstorben ist. Von ihren Partnern Paul Bley und Michael Mantler gefördert, entfaltete sich die Autodidaktin von einer Autorin origineller Themen zu einer vielseitig orientierten Komponistin und Spielerin. Mit Ironie und Selbstironie und Sinn für Parodie und Provokation eignete sie sich ganz verschiedene Gattungen und Stile an – vom Duo und Trio bis zur grossen Big Band, zu Kammermusik und Filmmusik. Eine Postmoderne.

2023.11.02.AL Crisscross 193.CD-News_Carla Bley In Memoriam