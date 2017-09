jetzt live auf 95.6 mhz oder rabe

Playlist vom 15.09.17, Radio Sur le Pont

Beatsteaks – Up On The Roof

Casimbas Negras – Burumburumbum

Breakbot – The Mayfly And The Light (feat. irfane)

The Primitives – Crash

King Automatic – The Beginner Witch

Juke Joint Pimps – Blues & Reefer

The Flirts – Jukebox (Don’t Put Another Dime)

Firewater – Bourbon and Division

BaBa ZuLa – Temptation

Shithaus – When It Comes Time [Hidden Track]

Cop Shoot Cop – Cut To The Case [Hidden Track]

Graveyard – Endless Night

Television Personalities – Look Back In Anger

Messer Chups – Das Model

Terry & The Hot Sox – Hot Sox Bop

Nina & the Hot Spots – Rockafamily

las Bistecs – Problemas [B-Art]

las Bistecs – HDA

Olli Schulz & Der Hund Marie – Als Haus Wärst Du ‚Ne Hütte

Stanley Brinks & The Wave Pictures – Max In the Elevator

Vaudou Game – Natural Vaudou

Kenny Rogers & The First Edition – Just Dropped In

The Vapors – Bunkers

Moby & The Void Pacific Choir – In This Cold Place [Must See]

Quantic Soul Orchestra – Melodious Wayfarer

Bobbejaan – Ich Steh An Der Bar Und Habe Kein Geld [Fiiraabebier]

Those Norwegians – Dom B. Sensi

Iggy Pop – The Endless Sea