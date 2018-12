Playlist vom 07.12.18, Radio Sur Le Pont

Ronny Jordan Meets DJ Krush – Shit Goes Down

Greyboy – Unwind Your Mind (feat. Karl Denson)

Apollis – What it is (Part 1 & 2)

Wuru Samba, Gebrüder Teichmann – Antere

Maasai Mbili, William Warero, Modeselektor, Just a Band – Kibera Benga (Kichwateli) [Hidden Track]

Larry Coryell – Sex

Fai Baba – Salt Turns Into Sugar

The Wave Pictures – Sugar

Die Nerven – Eine Minute Schweben

The Honshu Wolves – Superwoman

Howlin‘ Wolf – Back Door Man

Orchestre Abass – Haka Dunia

Foodman – Nanika [B-Art]

Dj Nigga Fox – Um Ano

Dj Raph – Butchers‘ Rhythm

Bitori – Cruz Di Pico

Wganda Kenya – Pim Pom

Trio Ternura – A Gira

Rotkeller – Omeabga [Must See]

Batida – Cuka [Fiiraabebier]

Bizizi – Thuso Phala (feat. Dj Cleo, Dj Buckz)

Voilaaa – La France