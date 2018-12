Playlist vom 14.12.18, Radio Sur Le Pont

Lebanon Hanover – Schwarzenegger Tears

Esplendor Geométrico – Moscú Está Helado

Rodion GA – Satul De Roua

Moondog – Bird’s Lament

Titanic – Searching

Schwellkörper – Liebe, Triebe, Diebe, Hiebe

D.A.F. – Als Wär’s Das Letzte Mal

Leitmotiv – Attendre Encore

Autobahn – New Age (Blitz Cover)

Linear Movement – Way Out Of Living

Crash Course in Science – Flying Turns

— Live Im Studio; Miro von Puts Marie —

Exploded View – Summer Came Early

INEZ – Rising Sun

Puts Marie – Catalan Heat

MK ULTRA – SKY DIVINE (Remixed by Posh Boy)

Los Orioles – Le Loup

Lord Kesseli & the Drums – Wizard

Asbest – They Kill

Ester Poly – Slutwalk

L’Eclair – L’Arrivée Au Port De Lagos

Plastix – Konsumier Mi(l)ch