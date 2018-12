Playlist vom 28.12.18, Radio Sur Le Pont

Martin Dupont – Just Because

D.A.F. – Als wär’s das letzte Mal

Haubi Songs – Easyjet

Stereo Luchs – Ziitreis

Tommy Genesis – Tommy

Tommy Lobo – Playboy

Jonathan Bree – You’re So Cool

Anoraque – Wolf

Duck Duck Grey Duck – Spills and Chills

Neil Young – Dead Man Theme [Hidden Track]

Lee Moses – California Dreaming

Shuggie Otis – Purple

Baby Huey – Hard Times

Element Of Crime – Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin

Pete & Bas – Burning [B-Art]

Daft Punk – Lose Yourself To Dance

Pierre Henry – Psyche Rock

Fumaça Preta – Apelo

Jean-Jacques Perrey – E.V.A.

Kokoko – Affaire A Mbongo

All XS – Fast II

Bad Mojos – Commit A Crime [Must See]

Kreisky – Ein Depp Des 20. Jahrhunderts

Los Orioles – Safari Ghetto

All Diese Gewalt – Morgen Alles Neu

NEU! – Negativland

Johnny Hill – Der letzte Drink [Fiiraabebier]

