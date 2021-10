The Hottest Morning Show In Town

Playlist vom 20.10.21

Madrugada – Romanzen

Calibro 35 – Modo

Fẹla Ransome Kuti & The Afrika 70 – Gentleman

Dur-Dur Band – Jubba Aaka

Bola Johnson – Lagos Sisi

Idris Muhammad – Could Heaven Ever Be Like This?

Beak> – Ah Yeh

black midi – Chondromalacia Patella

Parquet Courts – Human Performance

Goat – Fill My Mouth

Goat Girl – Sad Cowboy

Matthew Ryals – Suitcase With A Mountain In It

Tommy Lobo – Personal

Krikor Kouchain – Niños Matadores

Tzusing – Digital Properties

Tuxedomoon – No Tears

Marie Davidson & L’Œil Nu – Persona

Miko & Mubare – One Tongue

Thierra Whack – Link

TrueMendous – Mood Ring

Caterina Caselli – Nessuno Mi Può Guidicare

Brenda George – I Can’t Stand It (I Can’t Take Take No More)

Sand – Down By The River

Jaumet Etienne – Theme De Yoyo

Velvet Condom – Kalter Lifppenstift

Geile Tiere – Geile Tiere