Playlist vom 21.12.18, Radio Sur Le Pont

Karl Hector & The Malcouns – Kingdom Of D’MT

Richard Spaven – Spin

Slowdive – No Longer Making Time

The Growlers – Dope On A Rope

Portugal.The Man – Modern Jesus

Dave Eleanor – I Say Goodbye

Moderat – A New Error

The Common People – I Have Been Alone [Hidden Track]

Mika – Dr. John

Balduin – Mr. Bat

G.Rag & die Landlergschwister – You Wanted A Hit

Hobo Jazz – One Glance (At The Jolly Roger)

Krokodil – Morning Dew

The Cesarians – I’m with God

Totengeläut – Save Me [B-Art]

Unindividual & Tara Cross – Like I Am / Comme Je Suis

Cindy Lee – Last Train’s Come and Gone

Songs: Ohia – Lioness

Joe Vickers – Royal Reserve

Toro Y Moi – Rose Quartz [Must See]

The Chats – Smoko

Beard In Dust & Arsenii – Hey Hey

Nelson Of The East – Night Frames

Neue Grafik – Dancing & Drinking Tap Water [Fiiraabebier]