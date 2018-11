Playlist vom 30.11.18, Radio Sur Le Pont

Autisti – The Dower

Infinite Bisous – Sole Mate

Aldous RH – Feelin‘ Blue

Dope Lemon – Home Soon

The Notwist – Kong

Kush K – I Won’t Be Long

Fumaça Preta – La Trampa

Rolando Bruno – Thai Cumbia

Poté – For The Cause

Siba – Cantando Ciranda na Beira do Mar [Hidden Track]

Musipere e Ana Vilela – Sede de Paz

Boogarins – Corredor Polonês

Winter & Triptides – Doce Violeta

Nick Hakim – Vincent Tyler

Dengue Dengue Dengue – Buscando

Mina – Make Money (feat. Bryte)

Dawill – Tschädere (feat. Coco)

Dj Marfox – B 18

Umru & Banoffee – Heat Death [B-Art]

Lorenzo Senni – Windows of Vulnerability

Selda Bağcan – Yuh Yuh (feat. Boom Pam)

Erkin Koray – Estarabim

Acid Arab – Sayarat 303

Vince Staples – FUN! [Must See]

iZem – Beni Lane

Voilaaa – La France

Death Grips – Beware

RS Produções – Caipirinha [Fiiraabebier]

Azymuth – Jazz Carnival