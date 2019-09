Thulani präsentiert ihr eindrückliches Buch im Rabe !

Geboren und aufgewachsen in Südafrika, durchläuft Thulani Tomose eine prägende Kindheit. Mit gerade mal 13 Jahre auf dem Buckel, hat sie bereits so einiges erlebt und wird von ihrer leiblichen Mutter in die Schweiz geholt. Im Buch „Befreiung nach 20 Jahren Krieg in meinem Kopf“ erzählt sie von tiefgründigen Erlebnisse, die sie zu dem geformt haben was sie heute ausmacht: eine willensstarke, unabhängige sowie resiliente Frau.

Im Video oben erhältst Du einen Einblick in die Live-Übertragung auf Rabe. Unten befindet sich zudem der Link zur vollständigen Sendung zum Anhören im Podcast. Gönn‘ & hör Dir diese aussergewöhnliche Lebensgeschichte an !