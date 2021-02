Née au milieu des herbes folles de blueFACTORY il y a près d’un an, TRNSTN Radio (comprenez « transition ») s’est déjà fait un prénom dans le milieu pointu des musiques expérimentales et du DJing. Ouverte sur la scène régionale, elle offre des livestreams hauts en couleur. On revient sur son engagement et son bon son sur Radio RaBe. Stay tuned!