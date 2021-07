Sommer, Parties, Jupeiditrallala….!

Ein Bier mit Freunden, ein Glas Weisswein beim Apérölen, ein Corretto zum Abschluss.

Alkohol gehört einfach dazu? Muss nicht sein.

Botz3000 ist heute in der letzten Sendung vor der Sommerpause ganz alkoholfrei unterwegs.

Wir hören dem Bartender Ramon über die Schulter und lassen uns inspirieren von seinen Nullpromille Drinks: trinkst Du den eigens für Botz3000 kreierten Grape-Sage-Smash oder lieber einen freshen Mint-Mate?

Wie es ist, wenn der Alkoholkonsum zu einem echten Problem wird, erzählen uns Andrea Kaspar von der Fachstelle Azzurro vom Blauen Kreuz und eine ehemals alkoholsüchtige Frau im Live-Interview.

In der Rubrik „Gassegflüster“ berichten Berner und Bernerinnen von Ihren Erfahrungen, als einzige Person in einer Gruppe mal keinen Alkohol trinken.

Und unsere Moderatoren Dominik und Näthu berauschen Dich natürlich mit bombastischer Mucke und guter Laune.

Also mix Dir schon mal Deinen alkoholfreien Drink und schalte ein!

Die ganze Sendung kannst du unter diesem Link nachhören: