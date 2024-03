Autorin bei Botz 3000

Durch die Sendung vom 14.03.2024 begleiten dich Amèle & Anita.

Anita hat sich wieder einmal richtig aufgeregt, was sie so auf die Palme gebracht hat, kannst du im „Chotz Doch“ hören. Fabio hat sich mit den Luzerner Rapper Mimiks & LCone getroffen. Was dabei herausgekommen ist, hörst du in der 1. Stunde. Natürlich wird es auch wieder ein Gewinnspiel geben, wo du ein tolles Priisli gewinnen kannst.

Fürs Live-Interview haben wir Saskia Winkelmann bei uns im Studio. Paula wird sie rundum ihr Schaffen befragen.

Zum krönenden Abschluss haben wir für dich die besten Ausgehtipps bereit.