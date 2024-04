Pluto32 bei Botz3000

Durch die Sendung bringen dich, am 04.04.2024, Anita & Paula. Fabio hat für dich einen Plattentipp bereit. Anita war, wieder einmal, so richtig Hässig! Warum erfährst du in der Rubrik „Chotz Doch“. Live im Studio, zum Interview, haben wir Pluto32. Er hat kürzlich ein Album herausgebracht, tauft am 05.04 dieses Album im Gaskessel und stellt sich Amèle’s Fragen. Abgerundet wird die Sendung wie immer von den Ausgehtipps. Natürlich gibt es auch diese Woche wieder etwas zu gewinnen, in unserem Gewinnspiel.