Botz3000 Osterspecial

Botz3000 am Gründonnerstag. Das bedeutet Botz3000 Osterspezialsendung. Amèle und Fabio begleiten dich zwei Stunden durch die Sendung. Anita nimmt dich mit auf eine Osterreise all over the world. Wie wird in Finnland Ostern gefeiert und wie sieht der Osterhase in Australien aus? Ausserdem erfahren wir, was der Hase eigentlich genau mit Ostern zu tun hat! Als Interviewgast haben wir disese Woche niemand geringeres als den Osterhasen selbst. Lümmelt er das ganze Jahr über nur auf dem Sofa rum? Woher bezieht er seine Eier und wieso macht er diesen Job? Er stellt sich den ungefeilten Fragen von Stéphanie.

Botz3000 immer Donnertags von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr auf Radio RaBe.